Sobrevivente da tragédia do Ninho assina primeiro contrato profissional com o Fla

​Nesta quarta-feira (18), o ​Flame​ngo assinou com o goleiro Francisco Dyogo. O atleta de 16 anos foi um dos sobreviventes da tragédia no Ninho do Urubu no ano passado e foi o primeiro das três vítimas que saíram com vida a firmar vínculo profissional com o clube rubro-negro.

De acordo com o ​GloboEsporte.com, a Cria do Ninho, que mora no CT, estava apenas esperando o pai para formalizar o acordo válido por dois anos – até fevereiro de 2023. Sem treinar, diante de medidas de segurança do Flamengo contra o coronavírus, Francisco Dyogo vai passar o seu período de quarentena em Fortaleza.

Em rede social, o goleiro falou sobre a realização e renovação de seus objetivos profissionais com a assinatura contratual. “Mais um sonho realizado na minha vida. Agradecer a Deus e minha família por ter me ajudado nessa conquista. Muito feliz em assinar meu primeiro contrato profissional”, comemorou no Instagram.

Parabéns, moleque!

Vale destacar que Dyogo completou 16 anos no mês de janeiro e não poderia assinar o contrato profissional antes desta idade. Por sua vez, o atacante Cauan Emanuel, outro sobrevivente do incêndio, fez 16 anos no final de fevereiro e também começou as negociações para firmar o vínculo profissional.

Por fim, Jhonata Ventura, uma das vítimas, ainda não se recuperou totalmente e não retomou ao cotidiano do clube.

Foto de capa: Reprodução / Instagram