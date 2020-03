Sonho ou realidade? Galo inicia ‘força-tarefa’ para repatriar Roger Guedes

Ao contratar Jorge Sampaoli como seu novo treinador, o ​Atlético-MG sabia que precisaria ser arrojado nas possíveis movimentações de mercado subsequentes, afinal, o argentino não costuma aceitar ser apenas coadjuvante. Diante deste cenário, dirigentes do clube mineiro ‘tiraram da gaveta’ um sonho que se arrasta há algumas janelas: o retorno de Roger Guedes, atacante que defendeu a camisa alvinegra no primeiro semestre de 2018.

para sô, se o galo trazer o roger Guedes eu vou ficar mais iludido ainda pqp — xavier (@lucasxaavier2) March 6, 2020

De acordo com a apuração do ​UOL Esportes, a alta cúpula do Galo se reuniu nesta quinta-feira (5) com Paulo Pitombeira, empresário do jogador. Investidores e parceiros do clube mineiro também estiveram presentes no encontro, que pode ser encarado como o primeiro passo de uma ‘força-tarefa’ para sacramentar o retorno do atacante.

Apesar do assunto estar sendo debatido nos bastidores alvinegros, o ‘namoro’ com Roger Guedes ainda é encarado com cautela, já que o Shandong Luneng tende a não facilitar as tratativas. Há pouco tempo, o clube chinês pediu 9,5 milhões de euros pelo jogador (R$ 49,17 milhões). A favor do Galo está a vontade do atleta, que está disposto a aceitar uma drástica redução salarial para retornar: seu salário na China está na casa de R$ 2 milhões/mês.