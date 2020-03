Soteldo lidera ações ofensivas sob comando de Jesualdo Ferreira; confira números

​Mesmo após a saída de Jorge Sampaoli, Soteldo continua sendo um dos principais jogadores do ​Santos. Agora comandado por Jesualdo Ferreira, o atacante comanda o ataque do peixe, liderando quase todos os quesitos do setor.

Segundo dados do ​Globo Esporte, no Campeonato Paulo, o venezuelano é o que mais dribla no elenco do time da vila. Foram 19 tentativas, com 13 acertos e apenas seis erros, tendo um aproveitamento de 64,4%.

Quando se fala em faltas sofridas, o baixinho também tem números altos. É o segundo jogador da equipe mais caçado em campo, ficando atrás apenas de Carlos Sánchez.

Na estreia da Libertadores, Soteldo liderou a maioria dos índices da partida. Foi ele o responsável pelo passe que originou o gol de Jobson. Além disso, liderou a posse de bola, dribles e cruzamentos.

Diferente de Sampaoli, que gostava do atacante fixo em uma das pontas, Jesualdo dá a liberdade para que ele flutue no setor de ataque, variando as posições de acordo com o adversário.

Soteldo foi protagonista no Santos de Jorge Sampaoli em 2019. E agora, em 2020, continua no posto sob o comando de Jesualdo Ferreira, depois de quase sair para o Atlético-MG. Os números indicam que o venezuelano comanda as ações ofensivas do Peixe. pic.twitter.com/p6BOFtHEVb — País do Futebol 🏅 (@futebol_pais) March 7, 2020

O Santos volta a campo hoje contra o Mirassol, pelo Estadual.