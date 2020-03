Sport X Santa Cruz | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

​O Clássico pernambucano entre Sport e Santa Cruz deve ser mais um dos grandes jogos entre as equipes. Ambos os times precisam vencer para ficar em uma situação confortável na tabela da Copa do Nordeste. O duelo é válido pela 6ª rodada da competição.

Ficha técnica e onde assistir

Ficha técnica: Sport x Santa Cruz Motivo: 6ª rodada da Copa do Nordeste 2020 Data: 07/03/2020 Hora: 16h (de Brasília) Local: ilha do Retiro, em Recife (PE) Árbitro: Diego Pombo Lopez (BA) Onde assistir: Live FC e YouTube

​

Prováveis escalações

Provável Sport: Luan Polli; Ewerthon, Adryelson, Chico e Raul Prata; William Farias, Rithely e Lucas Mugni; Ewandro, Yan e Hernane. Provável Santa Cruz: Maycon Cleiton; Célio Santos, Danny Morais e Toty; Bileu, Didira e André Lima; Patrick Nonato, Mayco Felix e Cardoso.

​

Daniel Paulista não poderá contar com cinco jogadores: Rafael Thyere, Luciano Juba, Sander, Marcão e Leandro Barcia. Já pelo lado do Santinha, Célio Santos, Paulinho, Pipico e Victor Rangel não estarão disponíveis para o duelo.

Último cinco jogos

Sport Santa Cruz Petrolina 0 x 0 Sport (04/03) Atlético/GO 1 x 1 S. Cruz (04/03) – CdB Sport 4 x 0 Afogados (29/02) S. Cruz 2 x 0 Náutico (01/03) Salgueiro 2 x 1 Sport (26/02) S Cruz 3 x 1 Frei Paulistano (26/02) – CdN América/RN 1 x 1 Sport (22/02) – CdN Afogados 0 x 2 S. Cruz (19/02) – CdN Náutico 2 x 0 Sport (15/02) – CdN Central 0 x 0 S. Cruz (16/02)

​

A novidade do jogo deve ser a estreia de Jonatan Gómez pelo lado do Sport. No ano passado, vestindo a camisa do CSA, o atacante jogou 26 partidas no Brasileirão, marcando cinco gols.

​​