Stefanini abre 705 vagas de emprego no Brasil; veja os cargos

Stefanini ou Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática S/A abriu vagas de emprego no Brasil

“A Stefanini ou Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática S/A é uma multinacional brasileira privada, prestadora de serviços, software para informática e consultoria, com sede em Jaguariúna/SP.”

“Nosso principal objetivo é ajudar você nos desafios do seu negócio. Presente em 40 países com mais de 25.000 funcionários, somos a quinta multinacional brasileira mais internacionalizada* e estamos entre as 100 maiores empresas de TI do mundo. Nossas equipes especializadas trabalham com você para encontrar as soluções ideais para seus desafios comerciais e impulsionar a inovação necessária para garantir que sua empresa prospere na era digital”.

Confira alguns cargos:

Cargos disponíveis

Analista de Testes

Desenvolvedor Java

UI Designer

Assistente de Logística Náutica

Analista de Suporte

Médico do Trabalho

Programador Clipper

Técnico Telecom

Engenheiro

Auxiliar de Departamento Pessoal – PCD

Analista de Remuneração

Gerente de Projetos

Analista de Qualidade e Automação de Testes

Operador Socorrista

Técnico de Suporte

Importante salientar que existem diversas áreas de atuação, havendo muitos cargos a serem preenchidos, e que os interessados podem fazer a inscrição a qualquer momento. Por este motivo, se tiver interesse, se inscreva o quanto antes!

Pré-requisitos – Variam para cada cargo

Escolaridade Mínima: Ensino médio (2º grau)

Escolaridade Mínima: Ensino Superior

Escolaridade Mínima: Curso Técnico

Experiência na área

Conhecimento em Pacote Office

Benefícios – Variam para cada cargo

Assistência médica

Assistência odontológica

Auxílio combustível

Seguro de Vida

Vale-alimentação

Vale-refeição

Vale-transporte.

Inscrições e Informações

Os interessados podem encontrar vagas na área de atuação de seu interesse e se candidatar através do seguinte link: https://stefanini.infojobs.com.br/