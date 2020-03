Strasbourg x PSG | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

Classificado à decisão da Copa da França 2019/20, o Paris Saint-Germain caminha a passos largos para conquistar mais uma dobradinha nacional. Neste sábado (7), o clube da capital volta a campo pela ​Ligue 1, tendo como adversário da vez o Strasbourg. Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre este duelo:

​Ficha técnica e onde assistir

Ficha técnica:​ Strasbourg x Paris Saint-Germain​ ​Motivo: ​28ª rodada da Ligue 1 2019/20 ​Data: ​07/03/2020 ​Hora: ​13h30 (de Brasília) ​Local: ​Stade de la Meinau, em Strasbourg (FRA) ​Árbitro: ​Jérôme Miguelgorry (FRA) ​Onde assistir: ​DAZN

Prováveis escalações

​Provável Strasbourg: ​Sels; Koné, Djiku, Mitrovic; Bellegarde, Sissoko, Carole, Lala, Thomasson; Waris, Ajorque. ​Provável Paris: Navas; Kehrer, Kouassi, Kimpembé, Kurzawa; Gueye, Paredes, Sarabia, Draxler; Icardi, Cavani.​

O RC Strasbourg tem poucos problemas para gerenciar visando essa partida. O meia Sanjin Prcic é dúvida, enquanto o zagueiro Anthony Caci é a única baixa confirmada, por lesão.

Com a volta do mata-mata da ​Champions batendo à porta – encara o Borussia Dortmund no próximo dia 11 de março -, o Paris Saint-Germain deve optar por preservar alguns de seus titulares neste compromisso pelo campeonato nacional, até mesmo para evitar surpresas negativas como lesões. Neste sentido, ​Neymar, Mbappé, Thiago Silva e Di María dificilmente estarão em campo. Ander Herrera, Dagba, Choupo-Moting estão lesionados.

Últimos jogos e campanha no torneio

​RC Strasbourg ​Paris Saint-Germain ​Toulouse 0 x 1 Strasbourg (05/02) ​Amiens 4 x 4 PSG (15/02) ​Strasbourg 3 x 0 Reims (09/02) ​Borussia Dortmund 2 x 1 PSG (18/02) – Champions ​Lyon 1 x 1 Strasbourg (16/02) ​PSG 4 x 3 Bordeaux (23/02) ​Strasbourg 0 x 0 Amiens (22/02) ​PSG 4 x 0 Dijon (29/02) ​Montpellier 3 x 0 Strasbourg (29/02) ​Lyon 1 x 5 PSG (04/03) – Copa

Apontado no início da temporada como um dos times que poderia sofrer durante a competição, o RC Strasbourg faz uma campanha sólida, sem maiores pretensões e sem preocupações com rebaixamento: é o atual décimo colocado, com 38 pontos.

O Paris Saint-Germain, por sua vez, segue ‘nadando de braçadas’ na Ligue 1: são 13 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado, Olympique Marseille. No meio de semana, goleou o Lyon e garantiu sua classificação à final da Copa da França, onde terá o Saint-Étienne como adversário.