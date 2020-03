Substituto de Modric? Real Madrid quer contratar titular do Liverpool na próxima janela

Parece que a passagem de Luka Modric no Real Madrid está perto do fim. O meia de 32 anos, que foi eleito melhor jogador do mundo em 2018, deve está de saída do time. O que se especula é que o croata já tem um acordo de deixar o clube. Pensando nisso, a diretoria merengue já busca no mercado um substituto para o jogador.

O favorito à vaga já é um desejo antigo do Real: Sadio Mané. As eliminações na Copa da Inglaterra e na ​Champions fazem com que a saída do atacante do Liverpool não seja complicada quanto parece.

Segundo publicação do ​Mail Online Sports, o motivo que teria levado os merengues a quererem investirem no senegalês seria seu poder de objetividade, já que o clube busca isso para mudar um pouco sua filosofia. Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, espera que as decisões sejam acertadas, diferentemente da temporada passada, que muito se investiu, mas o retorno foi baixo.

O Real Madrid quer contratar Sadio Mane neste verão. O preço que o Liverpool colocaria é de 140 milhões de euros. Segundo informações do ‘Daily Mail’. pic.twitter.com/5OgmPerzdl — Os Fanáticos (@OsFanticos2) March 17, 2020

A investida por Mané parece ser ousada, já que o atacante de 27 anos está no clube inglês desde 2016, e consolidou parceria com a dupla Salah e Firmino, onde conquistaram diversos títulos, como Liga dos Campeões, Supercopa da UEFA e o Mundial de Clubes, em cima do Flamengo.