Sucessor de Abel no Vasco pode ser estrangeiro; dirigente admite conversas

​Sem pressa e com muita cautela, o ​Vasco da Gama segue mapeando o mercado em busca de um novo treinador. Sem comandante desde o pedido de demissão por parte de Abel Braga na última segunda-feira (16), o clube carioca parece ter definido o ​perfil de técnico que busca, mas ainda não dá muitas pistas a respeito de nomes possíveis.

Em entrevista concedida à Rádio Tupi e reproduzida pelo ​Globoesporte, o vice de futebol do Vasco, José Luís Moreira, admitiu que abriu conversas ‘informais’ com dois treinadores portugueses: “Sinceramente, sim, conversei com um ou dois. Mas sem compromisso. Falei com eles pois os conheço, prefiro não falar os nomes”, afirmou.

Acho que se o Vasco quiser um treinador Portugues deveria ir atras do Ricardo SÁ PINTO — Matheus Giuberti (@Giuberti10Mr) March 18, 2020

José Morais, ex-auxiliar de José Mourinho em suas passagens vitoriosas por Porto e Inter de Milão, teria sido oferecido ao Vasco por meio de empresários. Não se sabe, porém, se este é um dos profissionais com quem o vice de futebol cruzmaltino conversou.

José Luís Moreira atuou na gestão de Eurico Miranda, tendo sido o principal responsável à época pela indicação de Jorge Jesus ao mandatário. No entanto, como todos sabem, o treinador lusitano acabou fechando com o arquirrival ​Flamengo.