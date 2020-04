Suspeito de roubo no Raimundinho apanha de populares em Penedo

Motocicleta usada para o crime também tinha sido roubada

Na noite desta segunda-feira, 30 de março, uma guarnição da Polícia Militar do 11º BPM, foi acionada para averiguar uma ocorrência de roubo, seguida de linchamento contra um dos suspeitos.

Ao chegar no local, na Rua São José, no Raimundinho, próximo à Assembleia de Deus, policiais constataram que um homem de 21 anos de idade, o qual não teve a identidade revelada devido à Lei de Abuso de Autoridade, estava deitado no chão ao lado de uma motocicleta Honda Pop, que segundo testemunhas ele havia supostamente usado para praticar o roubo, junto com um comparsa que fugiu.

Ainda de acordo com populares, o homem estava deitado após apanhar de pessoas que testemunharam que ele e mais uma outra pessoa, estava tentando roubar um celular de uma mulher que passava no local. A população viu, se revoltou e partiu pra cima dos dois. Um deles fugiu, porém o outro não teve a mesma sorte e foi linchado.

A Polícia Militar verificou a situação da Honda Pop, na cor preta, de placa QLI-9466, e constava que não tinha queixa de roubo, porém ao se dirigirem até o endereço da proprietária, a mãe informou aos policiais que a filha teria saído com o veículo, foi roubada e não tinha avisado, pois ficou com medo da reação da genitora.

Todos os envolvidos foram encaminhados para Delegacia de São Miguel dos Campos para as providências cabíveis.

