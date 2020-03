Suspensão, multa e aulas: ex-Real Madrid é condenado por caso de racismo na Inglaterra

​ Em meio à falta de punição “padrão” em relação ao ​racismo no esporte , a FA (Associação de Futebol) tomou uma medida diferente e significativa diante de caso de preconceito racial na Inglaterra. O órgão suspendeu, multou e obrigou a assistir aulas educacionais o goleiro Kiko Casilla, do Leeds United, por insulto a adversário.

De acordo com o ​UOL Esporte, o ato racista aconteceu em setembro do ano passado durante partida válida pela 9ª rodada da 2ª Divisão do Campeonato Inglês e, no confronto, o ex-arqueiro do Real Madrid disse ao atacante Jonathan Leko, do Charlton Athletic, “you fucking nigger”.

Kiko vai cumprir oito jogos de suspensão e terá que pagar uma multa de 60 mil libras (cerca de R$ 350 mil), além de ter que assistir aulas de educação. O goleiro negou a acusação, mas o insulto foi ouvido por Leko e seu companheiro de equipe Macauley Bonne, e a FA o considerou culpado.





A previsão para casos de racismo no Campeonato Inglês é de seis partidas, mas a Comissão Reguladora entendeu que o evento deveria ser utilizado como forma de impedir novos casos de racismo no futebol do país. O entorno da questão também influenciou na decisão do órgão.