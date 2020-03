Técnico da transição do Grêmio diz espelhar estilo de jogo do profissional

Como forma de facilitar a adaptação dos atletas, ​ ​Thiago Gomes, técnico do time de transição gremista, revelou que seus jogadores repetem o estilo de jogo adotado por ​Renato Portaluppi na equipe principal.

Em entrevista concedida à ​Rádio Gre-Nal neste sábado (28), o comandante da equipe sub-23 destacou a preocupação de espelhar o estilo de jogo de Renato nos profissionais e disse que o trabalho feito na transição é de forma muito integrada, de troca de informações, tanto com os profissionais quanto com a equipe sub-20.

“Temos que colocar a formação como principal objetivo. Nunca colocamos o resultado na frente da formação. Nós iniciamos a temporada, jogando com três volantes, seguindo o modelo do Renato. […] A ideia é melhor adaptar o atleta ao time profissional”.

O grupo de transição do ​Grêmio foi vice-campeão de Aspirantes em 2019. A equipe perdeu a final para o ​Internacional, mas colecionou bons resultados ao longo da competição, alcançando a marca de melhor ataque. Para o técnico da equipe gremista, isso é fruto de ter se aproximado ainda mais do modelo de jogo praticado por Renato Portaluppi no time profissional.

“A campanha (nos aspirantes) que colocamos em prática é uma grande conquista. […] um time dominando a partida, construindo, com posse de bola, jogando com os volantes, tendo extremas como Ferreira, Guilherme Azevedo. É um modelo próximo ao de Renato. Acima de tudo, um grupo preparado. Se o Renato precisar, sabe que tem de onde tirar ”.

Os elogios de Thiago Gomes vão além do seu plantel, que hoje conta com outros três jogadores — o zagueiro Rodrigues e os meias Darlan e Patrick — que já atuaram/atuam pelo time principal. O técnico aponta as categorias de base do ​Grêmio como uma das melhores do país, e afirma que o vice campeonato da ​Copa São Paulo de Futebol Júnior , no início de 2020, também é um reflexo desse trabalho.

Treino inédito, à distância. Aprimorando a parte tática da equipe e orientações da preparação físicas com palestras para todos os jogadores de formasimultânea. Trabalho não pode parar! #FicarEmCasa pic.twitter.com/Lrm3oMU3Z2 — Thiago Gomes (@ThiagoGomesfut) March 25, 2020

Sem perspectivas de retorno aos trabalhos, as conversas virtuais são mantidas como rotina. A preocupação de todos é com a necessidade de tempo de preparação quando os campeonatos retornarem, já que o desempenho físico dos atletas pode diminuir em meio a pandemia do novo coronavírus.

