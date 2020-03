Técnico do Guarani diz que Palmeiras foi beneficiado: “Será sempre uma vantagem”

​O ​Palmeiras venceu o Guarani-PAR na noite de ontem por 3 a 1, em partida válida pela segunda rodada do Grupo B da Libertadores. Após o duelo, o técnico da equipe paraguaia, Gustavo Costas, disse em coletiva de imprensa que o time mandante acabou sendo beneficiada no confronto. As informações são do​ UOL.

Por diversas vezes durante a fala, o treinador reclamou do gramado do Allianz Parque, que agora é sintético – novidade do clube para a temporada 2020. Porém, ressaltou que isso não era uma desculpa para a derrota.

“Jogar nesse gramado é assim. Não estamos acostumados. É uma vantagem sempre para a equipe, que vai jogar sempre aqui. É algo que não vai mudar. Estão dando muita vantagem a quem tem esse tipo de campo. Mas não é desculpa, porque vai ser assim para qualquer time que não estiver acostumado“, declarou.

Esta foi a quarta partida da equipe paulista no novo gramado. Até o momento, a novidade vem sendo positiva para o Verdão. Foram três vitórias e um empate até o momento desde que a grama foi implantada.

Ainda não ví a imprensa “criticando” a grama-artificial do Palmeiras.

Será que era só a grama-artificial do Athlético que incomodava ?

Já tem outros querendo adotar a grama-sintética, e daí ??? — Cacá Cardoso (@cacasoft) March 9, 2020

Os três pontos somados fez com que o time comandado por Vanderlei Luxemburgo assumisse a liderança do seu grupo na Liberta. A próxima partida na competição é contra o Bolívar, fora de casa, na próxima quarta-feira.