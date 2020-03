Tensão! Flamengo aguarda resultados de exames para o coronavírus

​Na última sexta-feira (13), o ​Flamengo, incluindo elenco, diretoria e funcionários do departamento de futebol, realizou no Ninho do Urubu testes para o novo coronavírus. O clube aguarda os resultados entre este domingo e segunda-feira (16), considerando que os testes demoram 48 horas para serem entregues.

De acordo com o ​GloboEsporte.com, o clima no Rubro-negro é de apreensão e a impressão interna é de que dificilmente todos terão testado ‘negativo’. A preocupação aumentou em decorrência da confirmação de contágio de Mauricio Gomes de Mattos, vice de Embaixadas e Consulados do clube, que teve contato com boa parte dos funcionários, jogadores e demais membros da diretoria.

Recentemente, o dirigente rubro-negro viajou ao lado do presidente Rodolfo Landim e do vice de marketing Gustavo Oliveira para a Espanha e para a Colômbia, além de ter ficado hospedado no mesmo hotel da delegação em solo colombiano e retornado junto ao plantel após a vitória sobre o Junior Barranquila.

Em entrevista, o técnico Jorge Jesus defendeu a paralisação do Campeonato Carioca e ​revelou que tem um amigo internado em estado grave em Portugal. Vale destacar que a Copa Libertadores foi suspensa. “Acho que isso vai ter que parar. A próxima rodada, eu penso, que não pode haver jogos do Estadual. A gente tem que defender os jogadores, não são super-homens”, afirmou.

O time do Flamengo jogou preocupado…mesmo assim ganharam e estão de parabéns! Acredito que estejam pensando sobre o resultado dos exames de corona vírus! Isso mexe com o emocional do time! — Keni Kinup (@KeniKip) March 15, 2020

O elenco do Flamengo ganhou folga de dois dias após triunfo sobre a Portuguesa-RJ, no Maracanã, pela Taça Rio, e só volta aos treinos na terça-feira. Neste domingo, a sede da Gávea não abriu por solicitação de órgãos públicos e os funcionários que trabalham no local vão passar por exames nessa segunda-feira.