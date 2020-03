Tiago Nunes complica sua permanência no Corinthians e corre sério risco de demissão

​Se Tiago Nunes já estava na corda bamba, uma recente entrevista ao BandSports somente piorou sua situação dentro do ​Corinthians. Ao citar a política interna do clube, que está em ano de eleição, para justificar a pressão da torcida, além de reclamar da falta de comunicação entre o futebol profissional e as categorias de base e detonar o Centro de Inteligência, perdeu os raros defensores que ainda tinha dentro do Parque São Jorge.

Segundo informa o jornalista ​Jorge Nicola, o descontentamento com a falta de resultados já era geral, afinal, o clube foi eliminado no primeiro mata-mata da pré-Libertadores e, faltando duas rodadas para o término da fase classificatória do Campeonato Paulista, não depende mais de si para se classificar em um grupo com apenas quatro times. “Hoje, o Tiago está na corda bamba. Acabou falando mais do que devia. Demos carta branca e, se ele já está há três meses no clube, teria que ter mudado as coisas erradas. Se não mudou, a culpa passa a ser dele”, disse um dirigente, que pediu anonimato.

SE O CORINTHIANS FOR ESPERTO ASSIM QUE ACABAR O BBB DEMITE O TIAGO NUNES E CONTRATA O PRIOR — LEGADÃO™ (@legadaodamassa) March 28, 2020

O Corinthians, por exemplo, dispensou o volante Ralf e o meia Jadson a pedido do treinador. Além disso, contratou os atacantes Luan e Yony González e o lateral-esquerdo Sidcley por indicação do profissional, que ainda solicitou os retornos do volante Camacho e do zagueiro Pedro Henrique. Ou seja, existe a convicção de que o clube deu ao comandante as condições desejadas por ele para realizar um bom trabalho. Caso seja demitido, a economia mensal será de R$ 800 mil, que é o custo do técnico e seus auxiliares.

Para mais notícias do Corinthians, clique ​aqui.