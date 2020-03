Tiago Nunes ganhará “reforços” para a sequência da temporada

​As competições não têm prazo para retornarem. Enquanto isso, alguns jogadores vêm mantendo o condicionamento físico em casa. Já outros aproveitam a pausa para se recuperarem de lesões ou desgaste. As informações são do ​Yahoo.

Quando a bola voltar a rolar, o técnico do ​Corinthians, Tiago Nunes, terá algo a comemorar. A equipe vai ganhar o retorno de dois jogadores que estavam lesionados.

O primeiro é Ramiro. Titular do Timão no início da temporada, o volante se lesionou após uma boa sequência de jogos. O atleta sofreu um estiramento no músculo colateral medial do joelho direito no final de janeiro e não pôde atuar em jogos da Pré-Libertadores e na reta final do Paulistão. Durante o período de quarentena, o jogador seguiu recomendações e realizou tratamentos com os médicos do clube.

Outro que deve retornar após a pausa é Léo Santos. O zagueiro estava lesionado desde o segundo semestre de 2019, quando rompeu os ligamentos do joelho direito. Teve que passar por cirurgia e sua volta é aguardada em breve.

O defensor criado na base do Corinthians deve brigar diretamente pela titularidade. Na zaga, o time ainda conta com Danilo Avelar, Pedro Henrique, Gil e Bruno Méndez. A diretoria acredita muito no jogador, que deve ganhar mais oportunidades este ano.