Tiago Nunes pode perder titular em datas FIFA de março; atleta figura em ‘pré-lista’

Vivendo momento de enorme instabilidade na temporada – eliminado na pré-Libertadores e fora da zona de classificação ao mata-mata Estadual -, o ​Corinthians ainda está ameaçado de receber uma notícia ruim nas próximas semanas.

Titular com Tiago Nunes e um dos poucos destaques individuais da equipe alvinegra em 2020, o volante Victor Cantillo apareceu, nesta segunda-feira (9), na lista provisória de convocados da Colômbia para as datas FIFA de março. A relação divulgada pelo treinador Carlos Queiroz conta com 34 nomes, sendo que apenas 23 serão oficialmente relacionados para os confrontos iniciais da Seleção nas ​Eliminatórias.

🇨🇴💣 Víctor Cantillo en la lista provisional de los 34 convocados de la Selección Colombia para las eliminatorias. pic.twitter.com/QBVLmjg3tt — Planeta Junior (@platljunior) March 9, 2020

A Colômbia abre sua participação nas Eliminatórias no dia 27 de março contra a Venezuela. Em seguida, encara o Chile no dia 31 de março. Caso Cantillo seja mantido na lista final, deve desfalcar o Timão contra o Oeste, pela última rodada da fase de grupos do ​Paulistão.