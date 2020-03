Tiago Nunes toma decisão, e situação de Araos ganha novo capítulo dentro do Corinthians

​Trazido em meados de 2018 sob grande expectativa, Ángelo Araos esteve longe do que se esperava no ​Corinthians. O meio-campista chileno não conseguiu ter destaque nas oportunidades recebidas com os mais variados técnicos que passaram pelo clube deste então. Mas este panorama pode mudar logo logo.

De acordo com o site ​Meu Timão, Araos tem agradado nos treinamentos à comissão técnica capitaneada por Tiago Nunes e assim ganhará espaço dentro do plantel. Depois de um empréstimo para a Ponte Preta em 2019 e de ter seu nome envolvido em especulações para deixar o clube em 2020, o jogador deverá ser inscrito para o mata-mata do Paulistão caso o Alvinegro avance para esta fase.

Araos agradando TN, curti isso, acho ele um jogador muito bom — 홿홰홱홻홾 (@pab7ao) March 3, 2020

No quesito bom jogador acho o Araos uma incógnita com a camisa do Corinthians. Por ser jovem é bom que tenha oportunidades pra gente saber qual seu real potencial. — Coringão Forever (@CoringoForever1) March 2, 2020

Sua última partida com a camisa corinthiana tem mais de um ano, em fevereiro de 2019, diante do Novorizontino.