Tigre (ARG) x Palmeiras | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

Na próxima quarta (4), o Palmeiras dará início à sua caminhada em busca do tão sonhado bicampeonato continental. Sua estreia na ​Copa Libertadores 2020 será contra o Tigre (ARG), equipe que vive uma situação curiosa e incomum: disputa o maior torneio do calendário sul-americano ao mesmo tempo em que está na segunda divisão de seu país. Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre este confronto:

​Ficha técnica e onde assistir

Ficha técnica:​ Tigre (ARG) x Palmeiras​ ​Motivo: ​Primeira rodada da fase de grupos da Libertadores 2020 ​Data: ​04/03/2020 ​Hora: ​19h15 (de Brasília) ​Local: ​Monumental Victoria, em Buenos Aires (ARG) ​Árbitro: ​Wilmar Roldán (COL) ​Onde assistir: ​Fox Sports

Prováveis escalações

​Provável Tigre: ​Marinelli; Galmarini, Alcoba, Moiraghi, Rodríguez; Jorge Ortiz, Prediguer, Cavallaro, Dening; Morales, Carlos Luna (Larrondo). ​Provável Palmeiras: Weverton; Gabriel Menino, Felipe Melo, Gustavo Gómez, Matias Víña; Bruno Henrique, Zé Rafael, Raphael Veiga; Dudu, Willian, Luiz Adriano (Rony).​

Equipe de baixo investimento, o Tigre aposta no ‘fator casa’ para tentar surpreender uma das principais potências do futebol brasileiro nesta estreia. Destaque para o atacante Emanuel Dening, autor de seis gols no campeonato nacional.

Pelo lado do ​Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo ainda não poderá contar com um lateral-direito de ofício fazendo a função. Marcos Rocha está em fase final de recuperação e não viajará à Argentina. Gabriel Menino, volante de origem, deve seguir improvisado. Recém-chegado mas já entrosado, Rony pode ser uma das surpresas no XI titular.

Últimos cinco jogos

​Tigre (ARG) ​Palmeiras ​Racing 2 x 0 Tigre (14/12) ​Red Bull Bragantino 2 x 1 Palmeiras (02/02) ​Quilmes 2 x 1 Tigre (07/02) ​Ponte Preta 0 x 1 Palmeiras (08/02) ​Tigre 2 x 0 Atlético Rafaela (15/02) ​Palmeiras 3 x 1 Mirassol (16/02) ​All Boys 2 x 1 Tigre (22/02) ​Palmeiras 1 x 0 Guarani (20/02) ​Tigre 3 x 1 Gimnasia de Jujuy (28/02) ​Santos 0 x 0 Palmeiras (29/02)

Disputando a ‘Primera B Nacional’, o Tigre vem de retrospecto recente irregular neste início de 2020, com duas vitórias e duas derrotas em quatro partidas disputadas. O Palmeiras, por sua vez, vive um ótimo começo de temporada: cinco vitórias, dois empates e apenas uma derrota em oito rodadas de Paulistão, segunda melhor campanha da competição local. Vale lembrar que Palmeiras e Tigre integram o grupo B da Libertadores 2020, chave que ainda conta com Guaraní (PAR) e Bolívar (BOL).