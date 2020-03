Time a ser batido? Felipe Melo elege grande favorito a conquistar a Libertadores 2020

​O ​Palmeiras estreia na Libertadores nesta quarta-feira (4) contra o Tigre, às 19h15, no Estádio José Dellagiovanna. Para Felipe Melo, a equipe paulista está preparada para a competição, mas declarou que existe um time a ser batido.

De acordo com publicação do portal ​Gávea News, o agora zagueiro do time de Vanderley Luxemburgo declarou que o atual campeão, ​Flamengo, é o favorito ao título.

“ Se você pegar o título do Atlético-MG (2013), Deus abençoou ali. O Flamengo, no ano passado, se pegar o último jogo, Deus abençoou. A bola ficou quicando na frente do Gabigol para ele fazer o gol, sabe? Os jogos contra o Emelec… Tudo conspirou, além também do trabalho excepcional que tanto o treinador quanto os jogadores estavam e vêm fazendo. É o time a ser batido “.

Felipe também negou a fama de “pipoqueiro” do Palmeiras. O Verdão foi eliminado nas últimas duas edições da Liberta para Boca Juniors e Grêmio, em 2018 e 2019, respectivamente.

“ Temos que aprender a jogar mata-mata. Tem que ser dessa maneira. Não concordei quando chamaram nosso grupo de pipoqueiro, quando perdemos na semifinal para o Boca. Até pela história do Palmeiras. Tinha quantos anos que não chegava numa semifinal de Libertadores”, disse o atleta.

