Top 10: os times com maior média de posse de bola nas ligas europeias

​No futebol moderno, a posse de bola é um dos elementos mais utilizados para se avaliar a superioridade de um time sobre o adversário dentro das quatro linhas. Obviamente, dentro deste panorama, se faz necessário olhar com cuidado em que parte do campo os times ficam com a bola no pé (defesa ou ataque). Mas é fato que ter ela sob seu domínio é o primeiro passo para se sobressair e, claro, não sofrer sustos. Com base em dados do site ​Whoscored.com, apresentamos o top 10 dos times europeus com mais posse de bola, em média, na temporada 2020-2021, levando em conta somente as ligas nacionais. E para surpresa de muitos, o Manchester City, do técnico Pep Guardiola, não é o líder.

10º – Juventus (Itália)

Média de posse de bola: 57,1% por jogo.

9º – Napoli (Itália)

Média de posse de bola: 57,2% por jogo.

8º – Chelsea (Inglaterra)

Média de posse de bola: 57,4% por jogo.

7º – Borussia Dortmund (Alemanha)

Média de posse de bola: 58,5% por jogo.

6º – Liverpool (Inglaterra)

Média de posse de boa: 59% por jogo.

5º – Bayer Leverkusen (Alemanha)

Média de posse de bola: 59,9% por jogo.

4º – Manchester City (Inglaterra)

Média de posse de bola: 61,6% por jogo.

3º – Paris Saint-Germain (França)

Média de posse de bola: 61,8% por jogo.

2º – Barcelona (Espanha)

Média de posse de bola: 62,1% por jogo.

1º – Bayern de Munique (Alemanha)

Média de posse de bola: 63,2% por jogo.