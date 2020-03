Torcida do Atlético de Madrid observa Caio Henrique de perto e destaca sequência do lateral

​Caio Henrique chegou ao ​Grêmio para ser titular da lateral esquerda depois de três temporadas nas quais Bruno Cortez foi o dono absoluto da posição. Pois o atleta, que pertence ao Atlético de Madrid e está emprestado por um ano ao Tricolor, é observado de perto por torcedores colchoneros.

Futuro do Grêmio em 2020 passa por escolhas muito simples. Lucas Silva, Matheus Henrique e Jean Pyerre titulares no meio.

Caio Henrique na esquerda.

Tentar Pepê na do Alisson. Se o Alisson se adaptou à esquerda, por que o Pepê não pode se adaptar à direita? O resto é resto. — 𝕳𝖊𝖓𝖗𝖎𝖖𝖚𝖊 𝕽𝖔𝖉𝖗𝖎𝖌𝖚𝖊𝖘 (@theoldthunder) March 8, 2020

O portal ​Esto es Atleti acompanha o passo a passo de jogadores que pertencem ao clube espanhol e que estão espalhados ao redor do mundo. Em uma espécie de relatório semanal, desta vez o brasileiro ganhou destaque. “Na primeira partida importante da temporada, Caio Henrique foi titular. O Grêmio jogou diante do América de Cali, pela ​Libertadores, e o brasileiro acumulou sua segunda partida seguida como titular, jogando os 90 minutos e fazendo um bom papel na vitória por 2 a 0. Participou da jogada do segundo gol, em uma boa ação que envolveu Everton e terminou com o chute de Matheus (Henrique). No final de semana, o Grêmio ganhou do Pelotas por 1 a 0 pelo Campeonato Gaúcho, mas ele não esteve entre os relacionados”, diz o texto.

Se o Renato fizer tudo certo logo o time do Grêmio vai ser: Vanderlei, Victor Ferraz, Geromel, Kanneman e Caio Henrique, Lucas Silva, Matheus Henrique, Pepê, Everton, Jean Pyerre e Diego Souza — André Soledar (@Soledaar) March 9, 2020

Até o momento, nas poucas vezes em que o reforço gremista esteve em campo, já deu para ver sua qualidade no apoio. Muito embora a avaliação geral seja de que Caio Henrique não foi tão bem assim na estreia azul na competição continental, tinha se apresentado de forma satisfatória frente ao Juventude, inclusive sofrendo um pênalti. Obviamente, o próprio time precisa se adaptar ao seu estilo de jogo, com algum dos marcadores do meio-campo tendo que cobrir suas subidas. Na relação com Cortez, o Grêmio ganha, e muito, no acabamento das jogadas e na presença ofensiva. O novo lateral não apenas chega à linha de fundo, como também fecha pelo meio. E isso ainda necessita de um ajuste, já que por vezes a sustentação defensiva fica desguarnecida. A princípio, não há mais dúvidas de que estará em campo no Gre-Nal da próxima quinta-feira, pela Libertadores. E, com uma boa performance, confirmará sua posição com tranquilidade.

