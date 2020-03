Torcida do Galo ‘detona’ jornalista após crítica pejorativa a atleta do elenco; entenda

Durante a tarde desta sexta-feira (6), um episódio bastante inesperado efervesceu as redes sociais e gerou ira em uma das mais apaixonadas torcidas do país: a do ​Atlético-MG.

Sob debate no programa ‘Os Donos da Bola’, o time mineiro teve um de seus atletas criticados de forma dura e pejorativa por um dos jornalistas presentes: Léo Gomide, comentarista da Band e da Rádio98, utilizou-se do termo ‘bosta’ para tratar o futebol do volante Jair, contratado pelo Galo em 2019. No vídeo abaixo, é possível perceber a tentativa dos demais participantes do programa em ‘amenizar’ a situação.

A torcida alvinegra reagiu imediatamente ao comentário, detonando a postura do jornalista e exigindo retratação. Muitos alvinegros recordaram de outra situação envolvendo Léo Gomide: em 2018, o repórter se envolveu em discussão com Oswaldo de Oliveira em coletiva pós-jogo. O nome do treinador, inclusive, virou ‘trending topic’ [assunto mais comentado] no Twitter nesta sexta (6), após o episódio.

Depois da repercussão, o jornalista veio a público para se desculpar junto ao jogador e à instituição, justificando que o comentário foi feito em um momento de intervalo.

Me desculpo primeiramente com o ser-humano Jair e também com o atleta. Desculpas também à instituição e aos torcedores. Tal fato serve como aprendizado sobre postura como profissional e maneira de lidar com o ofício. Neste momento não há muitas justificativas. Desculpe! — Léo Gomide (@LeoGomide) March 6, 2020

