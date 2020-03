Torcida do Palmeiras se irrita com tropeço e faz ‘campanha’ contra Luxa; entenda

​Duas vitórias em duas partidas de ​Libertadores, classificação bem encaminhada ao mata-mata do Paulistão… Nada disso parece satisfazer ou tranquilizar o torcedor do Palmeiras. Após o empate insosso contra a Inter de Limeira neste sábado (14), a indignação da torcida alviverde se manifestou nas redes sociais, em forma de ‘hashtag’ contra o treinador Luxemburgo.

No início da noite, a hashtag ‘#ForaLuxemburgo’ se transformou em assunto mais comentado no Twitter, mobilização da torcida do Verdão contra o trabalho do veterano comandante. A dificuldade de produzir/render ofensivamente apesar das excelentes peças que o atual elenco oferece incomodam o torcedor, ansioso por um futebol mais vistoso e menos reativo.

Era questão de tempo pra aparecer essa hashtag. Luxemburgo já é um treinador ultrapassado faz tempo, é um desperdício esse elenco do Palmeiras na mão dele. Tem treinador na Argentina melhor que ele e mais barato, e que fará o Palmeiras jogar MUITO melhor. #foraluxemburgo — Marco Aurélio (@ocramsouza99) March 14, 2020

Em campo, o ​Palmeiras realmente deixou a desejar, criando poucas chances claras e não se impondo mesmo atuando por 40 minutos com um jogador a mais na segunda etapa. Para alívio de Luxemburgo, o Novorizontino também não saiu do 0 a 0 contra a Ferroviária, resultado que manteve a distância entre eles em três pontos: 19 para o Verdão e 16 para o Aurinegro.

Me dá agonia ver esse Palmeiras 2020, jogar igual (ou até pior) o Palmeiras 2019, depois de tanta promessa de futebol ofensivo, modernidade e etc#ForaLuxemburgo — DECACAMⓟEÃO(#LamarMVP)⌚ (@R_MCarneiro) March 11, 2020

