Trabalhe na Centauro: 499 vagas abertas por todo o Brasil; confira os cargos!

Interessados devem se inscrever antes que as vagas sejam preenchidas

Excelente oportunidade. A Centauro faz saber aos interessados a abertura de 499 vagas de emprego no Brasil.

“As Lojas Centauro fazem parte de uma rede brasileira multicanal de artigos esportivos. Fundada em abril de 1981 por Sebastião Bomfim Filho com a missão de democratizar o esporte e moda casual no Brasil, a companhia possui mais de 190 lojas em 23 estados do Brasil e Distrito Federal, além de contar com dois centros de distribuição localizados em Extrema, Minas Gerais, e Jarinu, São Paulo. A Centauro também comercializa produtos por comércio eletrônico e aplicativo para dispositivos móveis.”

Em 2015, o site Centauro foi eleito pelo prêmio E-bit, de votação popular, como a melhor loja do e-commerce na categoria moda e acessórios.Em 2016, pelo segundo ano consecutivo, a centauro foi eleita preferida dos paulistanos para loja de material esportivo, segundo a pesquisa ‘O melhor de São Paulo – Serviços”, do Jornal Folha de São Paulo.

Confira alguns dos cargos disponíveis

Vendedor

Assistente de Loja

Vendedor de Calçados

Supervisor de Calçados

Assistente de Tecnologia

Estoquista

Técnico de Categoria

Assistente de Categoria

Consultor de Calçados

Auxiliar de Loja – PCD

Assistente de Estoque

Assistente de Visual Merchandising

Analista de Recrutamento e Seleção

Jovem Aprendiz

Inscrição

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar através do seguinte link: https://www.infojobs.com.br/centauro/vagas.

No portal, o candidato poderá conferir todos os cargos que estão disponíveis, em que localidade são ofertadas e os requisitos necessários para ocupar cada uma.