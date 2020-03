Trabalhe na Gol: vagas de emprego e trainee em São Paulo e Minas Gerais; confira os cargos

A Gol Linhas Aéreas tem vagas de emprego e Trainee esperando para ser preenchidas! Saiba mais!

Sobre a Gol Linhas Aéreas

“A Gol Linhas Aéreas Inteligentes é uma companhia aérea brasileira sediada em São Paulo, fundada e homologada em 2001.”

“Fundada dia 15 de janeiro de 2001, com a razão social “GOL Transportes Aéreos Ltda”. Foi a primeira companhia aérea fundada no Brasil no século XXI e também foi a primeira companhia brasileira a adquirir o conceito de baixo custo, o que oferece preços acessíveis nas passagens.”

Hoje é a maior companhia aérea do Brasil em número de passageiros, tendo 36% de participação do mercado doméstico, operando em 60 aeroportos no território brasileiro e em 23 destinos internacionais, além de ser a terceira maior em frota de aeronaves. “Em 2014, a Gol fechou o ano com uma participação de mercado de 32% do total de assentos oferecidos em voos domésticos e é a companhia com mais participação no mercado doméstico.”

Vagas abertas

As vagas disponíveis hoje (27/02/2020) são:

Comissário de Voo

Analista de Negócios TI III (Infraestrutura Datacenter)

Analista de Negócios TI III (Segurança da Informação)

Auxiliar de Aeroporto – Confins

Analista de Negócios TI I – Júnior/Trainee.

Inscrições e informações

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar através do seguinte link: www.vagas.com.br/empregos/gol-linhas-aereas.

