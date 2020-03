Trabalhe na Oi: Empresa abre novas vagas de emprego no Brasil; Confira!

A operadora Oi disponibiliza novas vagas de emprego no Brasil; veja os cargos e saiba como se inscrever.

A operadora de Oi faz saber aos interessados a abertura de novas vagas de emprego no Brasil. Há oportunidades para diversos cargos para diferentes áreas de atuação.

“A Oi, anteriormente conhecida como Telemar, é uma concessionária de serviços de telecomunicações do Brasil. É a maior operadora de telefonia fixa e a quarta maior operadora de telefonia móvel do Brasil, sendo também a terceira maior empresa do setor de telecomunicações na América do Sul. Ao final de 2017 a base de clientes da operadora era de 59,7 milhões, divididos em:15,9 milhões de UGRs residenciais, compreendendo telefones fixos, Banda Larga e TV por Assinatura;36,6 milhões de clientes no segmento de mobilidade pessoal, sendo 29,9 milhões de usuários pré-pagos e 6,7 milhões de pós-pagos;6,5 milhões de usuários no segmento Empresarial/Corporativo, divididos telefones fixos, móveis e Banda Larga; e 0,6 milhão de telefones de uso público.”

Confira!

Vagas disponíveis

Estagiário de Marketing – Estruturação de Canais

Supervisor de Loja

Vendedor de Loja

Caixa

Assistente Administrativo

Gerente de Contas

Técnico Telecom

Requisitos (variam para cada vaga)

Ensino Médio Completo

Ensino Superior Completo

Aplicações de Escritório: Microsoft Access, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word.

Habilitação para dirigir (Categoria A, Categoria B, Categoria C, Categoria D)

Veículo próprio

Benefícios (variam para cada vaga)

Assistência médica

Assistência odontológica

Auxílio creche

Auxílio farmácia

Bônus por resultado

Celular Corporativo

Comissões

Participação nos lucros

Seguro de Vida

Vale-alimentação

Vale-refeição e Vale-transporte

Inscrições

Os interessados podem saber mais detalhes sobre as vagas desejadas e se candidatar através do seguinte link: https://www.infojobs.com.br/oi/vagas.

Quer Mais oportunidades de Emprego? Clique Aqui

Mais Oportunidades de Estágio? Clique Aqui