Trabalhe na Polishop: Empresa abre novas vagas no Brasil; Saiba mais!

Considerada maior empresa verdadeiramente multicanal do mundo com um faturamento anual estimado em mais de 1 bilhão de reais, a Polishop faz saber aos interessados a abertura de novas vagas de emprego no Brasil.

A Polishop é uma empresa varejista omnichannel brasileira. Tem um faturamento anual estimado em mais de 1 bilhão de reais. É conhecida pelos seus produtos inovadores e diferentes, anunciados na TV em comerciais e infocomerciais, mas a empresa dispõe de uma ampla rede de divulgação e comercialização dos seus produtos: lojas físicas, catálogos, televendas, internet, canal próprio de televisão, três stúdios de TVHD, que produzem mais de 140 horas por dia de programação, possui também fábrica em Manaus e representação comercial independente através de marketing multinível, além de 250 lojas físicas por todo o Brasil.

Atualmente, a empresa abriu vagas para diversos cargos. Os salários oferecidos não foram informados. No entanto, conforme comunicado de vagas, há variações salariais conforme o cargo. Por exemplo, um vendedor recebe, em média, R$1.600. Já um gerente recebe valores superiores a R$5 mil mensais. O cargo de Assistente Administrativo paga R$2.461, enquanto um Assistente de Atendimento recebe R$2.090.

Cargos disponíveis

Assistente Administrativo de Produção – PCD

Vendedor – PCD

Caixa – PCD

Operador de Televendas

Auxiliar de Infraestrutura – PCD

Operador de Empilhadeira

Gerente de Loja

Auxiliar de Crédito

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas devem acessar a plataforma com vagas, selecionar o cargo pretendido e cadastrar o currículo na oportunidade desejada.