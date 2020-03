Trabalhe na Vikstar! Empresa abre 1.089 vagas de emprego; veja os cargos

A Vikstar disponibiliza novas vagas de emprego; se inscreva

A Vikstar faz saber aos interessados a abertura de novas vagas de emprego. Segundo o comunicado de vagas da empresa, são 1.089 vagas para diversos cargos da organização.

“Somos uma das empresas de Contact Center que mais cresce nos últimos anos. E essa evolução se deu com o reconhecimento de nossos clientes e as novas demandas do mercado que exigem excelência em desempenho e qualidade. Com abrangência nacional, nossas soluções de relacionamento com os consumidores são customizáveis e multicanais. Desde o início, tomamos como ordem investimento em estrutura e tecnologia, segurança e capacitação de nossos representantes”, diz a empresa.

“Com foco na satisfação de nossos clientes, a vikstar proporciona a melhor relação custo benefício, por meio de uma gestão de relacionamento justa e efetiva. Sempre atendendo com excelência em qualidade e garantia de agregação de valor a marca e a imagem corporativa dos nossos clientes, pretendemos nos destacar nacionalmente, como uma empresa reconhecida por oferecer soluções eficazes de relacionamento e tecnologia”.

Cargos disponíveis

Operador De Telemarketing

Atendente

Agente de Telemarketing

Ativo de vendas

Analista de Planejamento

Teleoperador

Técnico de Segurança do Trabalho

Promotor de Vendas

Inscrição

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar através do seguinte link: https://vikstar-contact-cent.infojobs.com.br/