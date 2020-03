Trabalhe no Habib’s: novas vagas de emprego são abertas; veja os cargos

O Habib’s, rede de restaurantes de comida rápida brasileira especializada em comida árabe, abriu vagas de emprego.

O Habib’s, rede de restaurantes de comida rápida brasileira especializada em comida árabe, surgido na cidade de São Paulo, faz saber aos interessados a abertura de vagas de emprego.

O crescimento da rede Habib’s se confunde com a história do seu fundador, Antônio Alberto Saraiva, um empresário luso-brasileiro que nasceu em Portugal, e iniciou em 1988 com uma loja na rua Cerro Corá, na cidade de São Paulo. Os restaurantes vendem mais de 600 milhões de esfirras por ano, sendo o maior fast-food árabe do mundo e a maior rede de fast-food genuinamente brasileira.

Cargos disponíveis

Analista de DP

Administrador de Restaurante

Gerente de Manutenção

Líder de Cozinha

Coordenador de Plantão

Analista da Garantia da Qualidade

Médico do Trabalho

Analista de Trade Marketing

Coordenador de Plantão

Requisitos – variam por cada cargo