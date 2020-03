Treinador pede, e Galo avança por primeiros reforços da ‘era Sampaoli’

Ao fechar a contratação do ambicioso Jorge Sampaoli, o ​Atlético-MG sabia que precisaria fazer novos esforços de mercado, para além das diversas e qualificadas contratações realizadas antes da temporada começar. Apresentado oficialmente nesta segunda-feira (9), o treinador já apresentou sua ‘lista de desejos’ à alta cúpula alvinegra, que tende a intensificar o trabalho para fechar com reforços de peso nas próximas semanas.

Dois alvos prioritários foram definidos e já procurados pelo clube mineiro: o atacante Róger Guedes e o zagueiro Lucas Veríssimo. Como noticia o Globoesporte, o primeiro é um ‘sonho antigo’ do torcedor e parece estar próximo de ser oficializado como reforço alvinegro. A vontade do atleta em retornar ao Atlético e a situação de momento na China são fatores que ‘jogam a favor’ do clube brasileiro. Ainda de acordo com a fonte citada, a negociação pelo camisa 23 caminha para ser fechada via empréstimo, com direitos fixados.

A situação envolvendo o zagueiro do ​Santos é um pouco mais complexa. Recomendado por Sampaoli, Veríssimo tem vínculo com o Peixe até julho de 2022. Sua multa rescisória está na casa dos 15 milhões de euros (aproximadamente R$ 81 milhões), sendo improvável que o time da Baixada facilite tratativas com um rival doméstico. Mais do que nunca, o Galo precisaria da ajuda de seus ​parceiros/investidores, bem atuantes nas negociações alvinegras em 2020.