Triste! Primeiro Gre-Nal da história da Libertadores termina em pancadaria e expulsões

​Um duelo que tinha tudo para ser histórico por motivos positivos, acabou sendo marcado por uma briga de grandes proporções e que há muito não se via em um clássico nacional. Grêmio e Internacional se enfrentaram na Arena do Grêmio nesta noite de quinta-feira (12), no primeiro Gre-Nal da história pela ​Copa Libertadores. Os dois arquirrivais faziam uma partida disputada, equilibrada e em ótimo nível técnico, até que um desentendimento culminou em nada menos que oito expulsões.

O ​Grêmio estava no ataque quando Pepê, que arriscava uma jogada individual colado à linha lateral, sofreu falta de Moisés. O que parecia um lance despretensioso virou uma confusão generalizada: pontapés, socos, empurrões e dez minutos de paralisação. Luciano, Pepê, Caio Henrique e Paulo Miranda foram expulsos pelo lado tricolor; Moisés, Edenílson, Victor Cuesta e Praxedes receberam o vermelho pelo ​Internacional.





Enquanto a bola rolou, o Colorado foi consideravelmente superior em relação ao Tricolor, mesmo jogando fora de casa. Boschilia e Edenílson carimbaram a trave, enquanto os donos da casa tiveram boas chances com Pepê, Luciano e Lucas Silva. 0 a 0 que reservou emoções entre duas equipes que tentaram jogar bola, ao menos até os 39 minutos do segundo tempo.