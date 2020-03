Troca à vista? Real Madrid deve envolver dupla na compra de Kylian Mbappé

Jornais europeus apostam na saída de Kylian Mbappé do PSG na próxima temporada. ​Caso se confirme, o destino do atleta deve ser o Real Madrid. O clube espanhol já flerta com o atacante desde os tempos de Mônaco. Para seduzir o clube francês, a diretoria dos merengues deve colocar na negociação dois jogadores.

Se acordo com o​ El Desmarque, o Real está disposto a oferecer Gareth Bale e James Rodríguez pela joia da seleção francesa. Além disso, o clube espanhol deve pagar mais 100 milhões de euros para completar o custo do jogador, que gira em torno de € 200 milhões.

Mbappé se recusou em renovar seu contrato com o París. Isso pode facilitar bastante a vida de Florentino Pérez. A contratação é tratada como prioridade no Santiago Bernabeu, já que Zidane já demonstrou sua necessidade de ter mais um atacante.

Bale vem apagado nesta temporada, após as chegadas dos brasileiros Vinicius Jr e Rodrygo. Já o colombiano parece não está nos planos de Zidane para a sequência do ano.

O Real Madrid estar disposto a levar avante a sua vontade de garantir os serviços de Kylian Mbappé. De tal forma que segundo adianta a imprensa espanhola, já terá feito da eventual contratação do francês a sua prioridade número um, para a próxima janela de transferências. pic.twitter.com/8QTV1DI0rb — INFO SPORTES (@INFOSPORTES_) March 20, 2020

A oferta é mais que tentadora. Mas isso vai depender do PSG, se deseja realmente ceder seu craque, e se os dois jogadores do Real estão interessados em serem moedas de troca. O desfecho tem tudo para ser positivo.