Troca de farpas entre Galo e Cruzeiro segue pós-clássico; vídeo ‘provocativo’ viraliza

O quentíssimo clássico mineiro do último sábado (7), vencido pelo ​Atlético-MG por 2 a 1, segue repercutindo e dando o que falar. Além da ‘ácida’ entrevista coletiva do goleiro ​Fábio – que alfinetou a celebração exagerada do rival alvinegro após a vitória -, a segunda também foi marcada por um vídeo viral que levou parte da torcida atleticana à loucura.

Em um encontro informal entre o preparador físico alvinegro, Luiz Otávio Kalil, e o jornalista Igor Assunção, setorista do Galo na Rádio 98FM, é possível escutar o membro da comissão técnica atleticana ‘tirando sarro’ do comandante cruzeirense, Adilson Batista: ‘Folgado pra c*****’, brincou.

Tanto Adilson Batista, quanto Luiz Otávio Kalil, foram ‘protagonistas inesperados’ no clássico do último sábado. O treinador do ​​Cruzeiro comemorou efusivamente o gol de empate de seu time, correndo em frente ao banco de reservas do arquirrival e chutando um copo de água situado na área técnica alvinegra. A resposta atleticana veio através do preparador físico, Kalil, que repetiu o gesto na hora do gol da vitória do ​Galo anotado por Otero.

Será que a ‘temporada de provocações’ terá uma trégua ou só começou? Aguardemos os próximos episódios…