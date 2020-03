Twitteiro? Dirigente do Botafogo vem ganhando protagonismo nos bastidores

É comum que jogadores e jornalistas esportivos utilizem as redes sociais para interagirem com torcedores ou apaixonados por futebol. Porém, é curioso que dirigentes de clubes usem-as de uma forma que fazem com que eles assumam um certo protagonismo.

É o caso de Ricardo Rotenberg, vice-presidente comercial e de marketing do ​Botafogo. É através do ​Twitter que o dirigente publica os assuntos mais quentes envolvendo o clube carioca. E foi lá que surgiram as primeiras notícias sobre a contratação de Keisuke Honda.

Rotemberg foi um dos principais responsáveis pela contratação do Japonês. Foi ele também que iniciou as conversas com Yaya Touré, que acabou não vindo para ao Fogão. Para muitos, a desistência do marfinense se dá por conta de algumas publicações do VP na rede social, que teria desagradado o staff do jogador. As informações são do ​Globo Esporte.

No início do ano, o dirigente se envolveu numa polêmica após negar a contratação do volante Luiz Otávio, que acabou sendo anunciado pela equipe. Segundo ele, a vinda do atleta foi uma surpresa e que não foi avisado sobre a negociação.

Como aconteceu com Yaya Touré, por pouco a negociação com Honda também melou. A forma, as vezes amadora, que os membros do comitê que está Rotemberg conduzem as situações, acaba fazendo com que batam cabeça entre si.

No dia 28 de janeiro, uma fonte ligada ao clube afirmou que Honda seria contratado. Horas depois, o jogador desmentiu através do Twitter, falando: “conversando com eles, mas ainda não me decidi”. Três dias depois, o acerto foi confirmado.

“Quem trouxe o Honda para o Botafogo foi a torcida do Botafogo” (Ricardo Rotenberg) — Edu Muniz (@dudumuniz_) February 9, 2020

As atitudes do vice-presidente comercial nas redes sociais não agrada a todos. O certo é que, mesmo coberto de polêmicas e sem se esconder dos holofotes, Ricardo vem sendo peça fundamental para a reconstrução do time, principalmente quando envolve transferências.

​