UEFA confirma adiamento de duas partidas das oitavas da Champions League

​Uma decisão natural e esperada foi oficializada no início da tarde desta quinta (12): as partidas entre Manchester City x Real Madrid e Juventus x Lyon, originalmente programadas para serem disputadas na próxima terça-feira (17), não serão realizadas nesta data.

O adiamento destes duelos decisivos pelas oitavas da ​Champions League foi determinado pela UEFA, em comum acordo com as diretorias dos quatro clubes envolvidos. A motivação é óbvia: o surto de coronavírus que toma conta do Velho Continente.

Na última quarta (11), o zagueiro ​Daniele Rugani, que integra o elenco profissional da Juventus, foi diagnosticado com a doença. Hoje pela manhã, o clube espanhol determinou ​quarentena total por um período mínimo de 15 dias, medida reativa após o teste positivo para COVID-19 de um atleta de basquete do clube.

Confira, na íntegra, o comunicado oficial do Manchester City: