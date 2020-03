UEFA determina paralisação imediata da Champions e da Liga Europa

Vivendo o ápice do surto da nova pandemia global, o COVID-19, a Europa caminha para ter todas as suas competições futebolísticas de primeiro escalão paralisadas. Após o anúncio oficial da suspensão dos calendários nacionais na Itália (​Serie A) e na Espanha (La Liga) – Alemanha, França e Inglaterra ainda mantém os jogos, mas em sua maioria sem público -, chegou a vez da UEFA se pronunciar acerca de seus torneios.

Nesta sexta (13), a principal entidade do futebol europeu veio a público para confirmar que Liga Europa e Champions League também estão suspensas por tempo indeterminado.

A pressão por essa decisão aumentava a cada nova notícia delicada envolvendo grandes clubes do futebol europeu. Somente nas últimas 24 horas, ​Juventus e ​Real Madrid, potências envolvidas nas oitavas de final da Champions, confirmaram casos de coronavírus em seus ‘bastidores’: no time italiano, Rugani, zagueiro do elenco profissional de futebol; no espanhol, o afetado foi um jogador da equipe profissional de basquete.