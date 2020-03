Urgente! Concurso do IBGE com 208 mil vagas é suspenso por causa do coronavírus

Nesta terça-feira, 17 de março, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que a realização do Censo Demográfico foi adiada para 2021 diante do avanço do surto coronavírus no país. O concurso público do IBGE havia sido aberto com 208 mil vagas. Os candidatos que já efetivaram o pagamento da inscrição serão reembolsados.

De acordo com dados do IBGE, o próximo Censo terá como data de referência 31 de julho de 2021. A coleta ficou para ser realizada entre 1º de agosto e 31 de outubro de 2021.

“A decisão (de adiar para 2021) leva em consideração a natureza de coleta da pesquisa, domiciliar e predominantemente presencial, com estimativa de visitas de mais de 180 mil recenseadores a cerca de 71 milhões de domicílios em todo o território nacional”, informou o IBGE em comunicado.

Segundo o IBGE, a suspensão do Censo Demográfico IBGE 2020 também leva em conta a impossibilidade de realizar o treinamento necessário para quem participaria da coleta dos dados. A primeira etapa já estava prevista para abril. Em julho, os treinamentos seriam realizados em polos regionais.

Agora, com o orçamento que seria destinado ao Censo será transferido para o Ministério da Saúde para combater o avanço do coronavírus, segundo o IBGE. “Em contrapartida, no próximo ano, o Ministério da Saúde realocará orçamento no mesmo montante com vistas a assegurar a realização do Censo pelo IBGE”, garantiu a instituição.

Concurso do IBGE foi divulgado com 208 mil vagas

Os documentos publicados divulgados contavam com mais de 208 mil vagas temporárias, em todo o país. O primeiro edital oferecia vagas para agente censitário municipal e supervisor, com mais de 27 mil postos, e o segundo tinha mais de 180 mil oportunidades para recenseador. O Cebraspe organizava o certame.

Os aprovados iriam atuar no Censo Demográfico 2020, em todo o país. Segundo o edital do concurso, os agentes assinariam os contratos por cinco meses, enquanto o profissional recenseador iria assinar, inicialmente, o contrato por três meses. Foram, ao todo, 208.695 vagas temporárias, distribuídas da seguinte maneira:

Agente Censitário Municipal : 5.462 vagas – Nível Médio – Salário de R$2.100 + R$ 458,00 de auxílio-alimentação, totalizando R$2.558;

: 5.462 vagas – Nível Médio – Salário de R$2.100 + R$ 458,00 de auxílio-alimentação, totalizando R$2.558; Agente Censitário Supervisor : 22.676 vagas – Nível Médio – Salário de R$1.700 + R$ 458,00 de auxílio-alimentação, totalizando R$2.158;

: 22.676 vagas – Nível Médio – Salário de R$1.700 + R$ 458,00 de auxílio-alimentação, totalizando R$2.158; Recenseador: 180.557 vagas – Nível Fundamental – Salário de R$1.278,94*(Previsão média para a remuneração por produção).

