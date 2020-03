Urgente! Jogador da Juventus é diagnosticado com coronavírus

​Uma notícia bastante preocupante tomou conta dos noticiários esportivos na noite desta quarta-feira (11). Através de suas mídias e plataformas oficiais, a Juventus confirmou que um dos atletas de seu elenco profissional testou positivo para o novo COVID-19, o ​coronavírus.

Trata-se do zagueiro italiano Daniele Rugani, de 25 anos, jogador de Seleção Italiana e que detém status de reserva no clube de Turim. É o primeiro caso oficial envolvendo um atleta que disputa uma das cinco grandes ligas do Velho Continente.

​​Em um pronunciamento breve, o clube italiano revelou que o jogador está assintomático e em quarentena. Todos aqueles que tiveram contato direto com Rugani passarão por testes nas próximas horas, respeitando o procedimento padrão de combate à pandemia.

