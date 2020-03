Urgente! Mudanças no abono PIS/PASEP vão diminuir grupo de beneficiados

Atenção, trabalhador! O Abono salarial do PIS/PASEP deve contar com novas alterações em breve. Acontece que nesta semana, o Ministério da Economia voltou a estudar medidas que devem ser incluídas para o benefício, sendo uma delas a restrição da renda salarial.

Há toda uma expectativa para diminuição do grupo de beneficiados por meio de uma restrição do abono salarial aos trabalhadores que recebem até um salário mínimo (R$1.045). Hoje, o benefício é pago para quem recebe até dois salários.

Vale lembrar que mudanças neste sentido foram feitos durante a reforma da previdência. No entanto, as propostas não avançaram, pois o Senado Federal acabou derrubando a nova medida.

O argumento proposto sobre a nova medida era que a mesma não atingia os mais pobres, visto que o benefício é pago aos empregados com carteira assinada.

O governo federal tinha uma expectativa de gerar uma economia de quase R$20 bilhões em dez anos com a diminuição da faixa de profissionais recebendo o benefício. O montante, segundo a equipe econômica, seria destinado para outras ações sociais não detalhadas.

No entanto, uma das hipóteses levantadas por especialistas é que a proposta iria servir para bancar o novo programa voltado para os mais pobres, que ainda não tem planos divulgados, mas que seria a marca do governo Jair Bolsonaro na área social. Já a outra parte da verba seria destinada para o Fundeb.

Abono do Pis/Pasep

No dia 19 de março, será pago o último lote do abono salarial do PIS/PASEP. O valor a ser pago aos trabalhadores poderá chegar a até R$1.045, seguindo o valor do salário mínimo. O benefício é destinado para quem trabalhou, de modo formal, por pelo menos 30 dias no ano de 2018.

Na remessa do dia 19 de março, o valor vai ser liberado para quem nasceu em maio e junho, no caso do PIS. No PASEP , o novo lote de pagamentos será para quem possui finais 8 e 9 no benefício.

Em dezembro de 2019, o valor do abono foi de R$998. Em janeiro, os saques passaram para R$1.039 (valor do salário em janeiro). Em fevereiro, os valores passarão para R$1.045, mesmo valor do salário mínimo. O reajuste salarial foi anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro. Segundo ele, o valor vai entrar em vigor no país a partir de 1º de fevereiro.

O valor a ser considerado é o do salário mínimo vigente na data do pagamento. Sendo assim, quem nasceu em Março, Abril, Maio e Junho já terão direito aos pagamentos de até R$1.045, uma vez que os lotes dos aniversariantes dos meses citados serão liberados em 13 de fevereiro e 19 de março, período em que o novo salário (R$1.045) já estará em vigor.

Vale destacar que o valor do abono salarial é proporcional ao tempo de serviço do trabalhador no ano-base. Quem trabalhou o ano inteiro recebe um salário mínimo. Saiba mais