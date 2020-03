Urgente! Real Madrid entra em quarentena por coronavírus

Mais uma bomba no mundo futebolístico em virtude do coronavírus. Depois de casos na Bundesliga e ​também na Juventus, agora foi a vez do Real Madrid ser atingido pela pandemia.​ De acordo com a imprensa local, um atleta do elenco de basquete testou positivo. Tal situação afetou também os jogadores de futebol, já que ambas as equipes dividem determinadas áreas. A ordem, segundo a imprensa local, é de quarentena aos dois plantéis.

Jogador do Real Madrid de basquete deu positivo no teste do coronavírus. Clube mandou todos para casa e estarão em quarentena. https://t.co/259IdgKaSJ — Tatiana Mantovani (@tatimantovani) March 12, 2020

Com ​Champions League e LaLiga pela frente, restará saber o tamanho do impacto junto às competições. Novas manifestações por parte dos envolvidos são esperadas para esta quinta-feira.

