Urgente! Valencia confirma cinco casos positivos para coronavírus no elenco

Após casos confirmados no futebol italiano, inglês e alemão, o futebol espanhol teve seus primeiros positivos para ​coronavírus divulgados na manhã neste domingo (15).

Através de comunicado oficial, o Valencia CF, atual sétimo colocado de ​La Liga, confirmou que cinco profissionais do clube testaram positivo para o novo COVID-19. Todos, em questão, integram o elenco principal ou a comissão técnica da equipe. Os nomes dos infectados não foram divulgados, mas dos casos já é de conhecimento público: o zagueiro argentino Ezequiel Garay, já que o próprio utilizou suas redes sociais para divulgar o resultado do teste.

​​Confira o comunicado oficial do Valencia:

“O Valencia CF relata que cinco casos positivos do coronavírus (COVID-19) foram detectados em treinadores e jogadores da equipe principal. Todos estão em suas casas com boa saúde e sob medidas de isolamento. Além das informações que fornecerá nas próximas horas, o Clube reitera seu apoio às autoridades de saúde na campanha de conscientização social para que toda a população fique em casa e continue com todas as medidas de higiene e prevenção já publicadas”