Vai dar certo? Gabigol adota tática da “insistência” para convencer Jesus a ficar no Fla

​Com o futebol paralisado por conta da pandemia de coronavírus, ainda não existe uma previsão de quando as disputas serão retomadas. Pois o ​Flamengo, em meio a esta parada forçada, tem um problema a mais para resolver: a renovação de contrato do técnico Jorge Jesus. Diante da incerteza se o português seguirá no clube depois do dia 31 de maio, quando vence o atual vínculo, até os jogadores tentam agir no intuito de convencê-lo a estender o compromisso.

Em entrevista para a FlaTV, o meia e capitão Everton Ribeiro revelou que o centroavante Gabigol tem uma tática para ajudar neste processo e garantir o treinador por mais algum tempo na Gávea. “O Mister soube tirar o melhor de cada um. Isso nos passa uma confiança no trabalho dele, e esperamos que ele continue. O Gabigol sempre pergunta para ele no meio da gente se vai ficar ou não. Ele dá risada, fala que gosta muito da gente, que quer ficar. Espero que dê tudo certo e que ele possa ficar muito tempo com a gente”, disse o atleta.

No momento, as atividades no Flamengo estão suspensas. Os atletas foram orientados a ficar em casa e tentar manter a forma para amenizar o prejuízo na retomada do futebol. Jesus, por sua vez, se encontra em Portugal e avalia o período de quarentena junto à comissão técnica através de um aplicativo. E, os jogadores, claro, seguem na torcida e colocando em prática suas estratégias para que o português siga no comando da equipe.

