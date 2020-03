Vai recusar! Interesse do PSG por atacante do City não deve ter final feliz

​O PSG busca no mercado um atacante de lado. Pensando nisso, um craque do Manchester City vem chamando a atenção da diretoria do clube francês, que pretende fazer uma investida para ter o jogador.

O nome em questão seria o do argelino Mahrez. Porém, segundo publicação do The Sun, o clube inglês vai recusar qualquer oferta pelo atleta. Além disso, a diretoria dos Sky Blues já pensam em renovar o seu contrato.

O atacante vem despertando interesse em diversos clubes europeus. Por ser considerado peça chave no time de Guardiola, a saída do jogador é considerada descartada. O vínculo de mahrez com o City é de três temporadas.

Uma fonte ligada ao clube inglês revelou ao jornal como a diretoria trata a situação. “Nós não temos intenção de deixarmos Mahrez sair. Ele conversou com Guardiola que estava feliz e que sentia que havia encontrado seu lugar. Não discutiremos um novo contrato até o próximo ano, mas nós estamos confortáveis com isso”, disse.

O passe do argelino é avaliado por R$ 467 milhões. 20 a mais de quando foi contratado do Leicester. Defendendo o City, já são 50 jogos, 14 gols marcados e cinco títulos conquistados.