Vai sair? Empresário fala sobre atacante “encostado” após apenas dois meses de Corinthians

Apresentado como reforço no início do ano, Matheus Davó está sem espaço no ​Corinthians do técnico Tiago Nunes. Porém, uma eventual saída do clube foi descartada por seu empresário, Fernando Garcia.

Mosquito,sornoza,andré luiz, richard,davó,matheus mathias, matheus jesus. São apenas alguns dos jogadores que vieram para o Corinthians de forma um tanto quanto suspeita. Será que existe profissionais que avaliam a compra de um jogador no Corinthians? Deve se chamar Andrés — Gabriel Corinthians (@_gabr_sccp) March 3, 2020

Esta possibilidade surgiu depois que o site ​Meu Timão informou que o atacante tinha sido posto à disposição do mercado e estava liberado para procurar um novo clube. Neste caso, a prioridade seria colocá-lo em uma equipe da Série A do Campeonato Brasileiro para dar mais rodagem e maturidade ao jovem de 20 anos. Outra alternativa, mais improvável, apontaria para um “rebaixamento” ao elenco sub-23 para a disputa do Brasileirão de Aspirantes e da Copa Paulista. “Não existe possibilidade de saída. Ele vai continuar no profissional do Corinthians”, destacouafirmou o agente ao portal ​Futebol do Interior.

Um bom pontas que o @Cruzeiro poderia tentar o empréstimos é do Matheus Davó do Corinthians, foi recém contratado, mas até então não teve oportunidades e pode ser emprestado. Vale lembra que o ponta fez boa serie B ano passado pelo Guarani e tem salários baixos. — Raposão (@RaposaoDoPovo) March 3, 2020

Revelado nas categorias de base da Portuguesa, veio a explodir no sub-20 do Guarani, se destacando na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2019. Comprado por R$ 700 mil, foi negociado pelo Bugre ao Corinthians por R$ 2,5 milhões. O contrato do atacante tem validade até o final de 2023.

Foto: Daniel Augusto Jr. / Agência Corinthians / Divulgação