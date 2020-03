Valencia x Atalanta | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

A ​Champions League 2019/20 volta à ação neste meio de semana, mais precisamente na terça (10), quando conheceremos os dois primeiros quadrifinalistas da competição. Um deles sairá do embate entre Valencia e Atalanta, que duelam na Espanha. A partida será disputada com portões fechados, determinação preventiva da UEFA diante do ​surto de coronavírus na Europa. Confira a seguir tudo que você precisa saber sobre este duelo:

​Ficha técnica e onde assistir

Ficha técnica:​ Valencia x Atalanta​ ​Motivo: ​Volta das oitavas de final da Champions 2019/20 ​Data: ​10/03/2020 ​Hora: ​17h (de Brasília) ​Local: ​Estádio Mestalla, em Valencia (ESP) ​Árbitro: ​Ovidiu Hategan (ROM) ​Onde assistir: ​TNT e EI Plus

Prováveis escalações

​Provável Valencia: ​Cillessen; Wass, Gabriel, Diakhaby, Gaya; Torres, Parejo, Kondogbia, Soler; Rodrigo, Gameiro. ​Provável Atalanta: ​Gollini; De Roon, Caldara, Palomino; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens; Papu Gómez; Ilicic, Zapata.

Precisando de um verdadeiro milagre para conseguir avançar às quartas de final – foi goleado no jogo de ida por 4 a 1 -, o Valencia aposta na dupla Rodrigo-Gameiro para chegar aos três gols que necessita para avançar. O panorama é delicado, ainda mais pelas baixas no elenco do clube espanhol: Ezequiel Garay, Mangala e Piccini são ausências garantidas. Manu Vallejo e Maxi Gómez ainda serão reavaliados antes da bola rolar.

Já a Atalanta, em momento esplendoroso na temporada, chega para este confronto decisivo em solo espanhol com apenas uma baixa: trata-se do zagueiro brasileiro Rafael Tolói. Volante de origem, De Roon deve ser recuado para a última linha, função que desempenhou na última rodada do Campeonato Italiano.

Últimos cinco jogos

​Valencia Atalanta ​Valencia 2 x 2 Atlético de Madrid (14/02) ​Atalanta 2 x 1 Genoa (02/02) ​Atalanta 4 x 1 Valencia (19/02) – UCL ​Fiorentina 1 x 2 Atalanta (08/02) ​Real Sociedad 3 x 0 Valencia (22/02) ​Atalanta 2 x 1 Roma (15/02) ​Valencia 2 x 1 Real Betis (29/02) ​Atalanta 4 x 1 Valencia (19/02) – UCL ​Alavés 1 x 1 Valencia (06/03) ​Lecce 2 x 7 Atalanta (02/03)

Oscilando bastante neste momento da temporada, o Valencia do comandante Albert Celades é o atual sétimo colocado de ​La Liga com 42 pontos somados, atrás da Real Sociedad e do Atlético de Madrid na briga por vaga para a próxima Europa League.

A Atalanta, por outro lado, segue atropelando adversários e emplaca uma campanha espetacular na Serie A: é a atual quarta colocada com 48 pontos, a frente de rivais pesados como Roma, Milan e Napoli. Se o campeonato terminasse hoje, o clube de Bérgamo estaria garantido, mais uma vez, em uma edição de Champions.