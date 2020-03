Valor de mercado de João Félix despenca por conta de temporada ruim na Espanha

Na metade do ano passado, João Félix chegou ao Atlético de Madrid como uma grande estrela. Procedente do Benfica, custou nada menos do que 126 milhões de euros. As cifras colocaram o atacante português como o quarto jogador mais caro de todos os tempos. Além disso, foi a compra mais vultuoso da história dos espanhóis e a venda mais significativa da equipe de Lisboa. No entanto, o atleta já perdeu valor de mercado.

A temporada 2019/2020 não está sendo das melhores tanto para o profissional quanto para o clube. Conforme a última atualização do site Transfermarkt, João Félix teve uma depreciação de 10% em relação ao levantamento anterior. Se antes valia 100 milhões de euros, agora está avaliado em 90 milhões de euros. Obviamente, ele continua sendo um dos nomes mais importantes do plantel do Atlético de Madrid, ficando atrás apenas de Jan Oblak (100 milhões de euros) e ao lado de Saul (90 milhões).

Os números, claro, indicam uma realidade. O portal, ao calcular o preço dos jogadores, leva em consideração diferentes variáveis, como idade, desempenho ou o preço pago por ele em sua transferência. Precisamente, tem sido a performance abaixo do esperado que diminuiu a avaliação do jogador, embora se presuma que, logo após as lesões sofridas e com o seu futebol voltando a aparecer, o valor do atacante irá disparar novamente.