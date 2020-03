Vasco ajudará vítimas das enchentes no Rio; clube explica como proceder

Fortes chuvas atingem a região Sudeste do Brasil neste início de março. No Rio de Janeiro, por exemplo, já foram registradas cinco mortes e milhares de desabrigados. Os locais mais atingidos são na região da Baixada Fluminense. Em virtude disso, o​ Club de Regatas Vasco da Gama realiza campanha para ajudar as vítimas das enchentes.

Por meio de nota, o clube explicou o procedimento para realizar doações voluntárias, como alimentos não perecíveis, produtos de higiene e roupas. O clube fará a entrega dos materiais através de parcerias com entidades sem fins lucrativos.

Galera, não sei se receberam no Vasco Informa, mas o Vasco vai receber doações hj em São Januário para as vítimas das chuvas no RJ. Quem puder ajudar, o horário de coletas dos itens é de 9h às 17h. Tudo é bem vindo: alimento não perecível, roupas, produto de higiene, água e etc — Vascaíno Doentio (@VDoentio) March 5, 2020

Confira comunicado na íntegra:

“DOAÇÕES

Em virtude das fortes chuvas que atingiram a cidade do Rio de Janeiro e a Baixada Fluminense recentemente, causando estragos para inúmeras famílias, o Club de Regatas Vasco da Gama, em parceria com seu torcedor, estará, a partir desta quinta-feira (05/03), recebendo doações no Estádio de São Januário. São bem-vindos alimentos não perecíveis, produtos de higiene, limpeza, roupas, lençóis, cobertores, casacos, e mais o que puder colaborar para ajudar famílias que perderam seus pertences devido ao temporal. As doações estão sendo recolhidas no portão principal do estádio (Rua General Almério de Moura, 131) das 9h às 17hs. O Clube fará a entrega dos itens por meio de entidades sem fins lucrativos e, posteriormente, irá prestar contas dessa ação.”