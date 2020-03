Vasco aponta ‘perfil’ que buscará em novo técnico; dirigente fala em reforços

​É fato que o motivo da suspensão do calendário esportivo não permite comemorações, afinal, estamos em meio a uma preocupante pandemia. Contudo, alguns clubes da ​Série A se viam em um momento bastante delicado neste início de temporada, e certamente utilizarão o tempo vago para tentar ‘arrumar a casa’. Esse é o caso do ​Vasco, que está sem técnico após o pedido de demissão do veterano Abel Braga.

Em entrevista exclusiva concedida à ‘Vasco TV’, o diretor-executivo de futebol do clube, André Mazzuco, revelou que o Cruzmaltino já traçou um ‘perfil’ desejado em sua busca por um novo comandante, mas que trata a questão com bastante calma/cautela.

“Mantemos conversas diárias com o presidente e com as pessoas envolvidas (…) Precisamos avaliar um perfil que atenda o Vasco, entenda o tamanho do Vasco, a importância de estar aqui e a responsabilidade, independente dos problemas. Alguém que possa trazer algo que não tivemos. Temos conversado, pensamos em um perfil. Tem esse entendimento de alguém que traga conteúdo e torne o Vasco em uma equipe vencedora. Alguém que entregue algo que a gente ainda não conseguiu. Um jogo bem jogado, uma equipe consciente“, afirmou.

Como noticia o ​Globoesporte, o dirigente também falou sobre o assunto favorito de todo torcedor, os potenciais reforços: “Temos necessidades, independente dos problemas do clube. Buscamos mapear, monitorar e precisamos reforçar a equipe. Isso é fato. Não é só a mudança de comando que vai trazer algo diferente. Queremos dentro nossa possibilidade reforçar a equipe, trazer novas opções e atletas que venham ajudar“, concluiu.