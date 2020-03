Vasco espera novo vice-presidente para ‘resolver’ futuro de Abel Braga

​Clima tenso em São Januário! O ​Vasco passa por um momento ainda pior do que o da temporada passada e os problemas parecem não ter fim. Porém, o clube ainda tem uma ‘carta na manga’ e espera que grande aliado dos tempos de Eurico Miranda chegue para colocar ordem na casa.

Conforme informações do jornal ​Extra, o Cruzmaltino aguarda – a partir desta segunda-feira (16) – José Luiz Moreira para assumir a vice-presidência de futebol da equipe. O dirigente tem algumas complicadas missões para cumprir e uma delas é resolver o futuro da comissão técnica de Abel Braga.

O experiente treinador não tem obtido os resultados esperados e a pressão interna e externa aumentam a cada dia. A baixa performance agrava o cenário caótico e conturbado do Gigante da Colina e a derrota para o ​Fluminense pode ter sido o estopim para uma eventual saída de Abelão.

A permanência do Abel já passou de todos os limites. Ou seja, querem o mal do clube. Campello não quer a melhora do time. A NECESSITA fazer algo. #Vasco — bbb mermo (@tomemeraltt) March 16, 2020

Em 2020, o Vasco disputou 14 partidas sob comando do técnico, obtendo: 5 derrotas – sendo quatro contra times da Série A do Campeonato Brasileiro –, 5 empates e apenas 4 derrotas. A decisão final ainda não foi tomada, mas José Luiz Moreira e Abel vão se encontrar. O nome do diretor de futebol André Mazzuco também vai ser avaliado.

O novo vice-presidente do Vasco também chega com o objetivo de encontrar uma forma de fortalecer a parte financeira do clube e ajudar no pagamento dos salários atrasados de funcionários e elenco. A expectativa é para que ele e outros grandes beneméritos do alvinegro, como Antônio Peralta e Jorge Salgado, colaborem com a equipe.a