Vasco inicia busca por novo técnico e analisa nomes estrangeiros

​Uma semana após a saída de Abel Braga, o Vasco está, enfim, à procura de um novo treinador. Segundo o portal ​Goal.com, os nomes de Zé Ricardo e Alberto Valentim, além dos portugueses Sá Pinto e Rui Almeida, são os favoritos da diretoria cruzmaltina. Além deles, Thiago Larghi, ex-Atlético-MG, também é analisado pelos dirigentes.

Se o Valentim virar técnico do vasco eu n assisto mais UM jogo esse ano — v3 (@peedrov3) March 23, 2020

José Luís Moreira, o novo vice-presidente de futebol do ​Vasco, é o responsável pelas negociações. Tanto Zé Ricardo quanto Alberto Valentim já dirigiram a equipe cruzmaltina – o primeiro de agosto de 2017 a junho de 2018, com um aproveitamento de 52,7% em 50 jogos; e o segundo de agosto de 2018 a abril de 2019, com um desempenho de 52,8% em 41 partidas.

Já os portugueses Sá Pinto e Rui Almeida estão desempregados. O primeiro está sem clube desde dezembro do ano passado, quando foi demitido do Braga, de Portugal, deixando o clube na oitava colocação da liga nacional. Almeida, por sua vez, não dirige uma equipe desde setembro de 2019, época em que deixou o Caen, da Segunda Divisão da França.